La Plaza Navona es uno de los lugares más visitado por los turistas en su paso por Roma. Su belleza extraordinaria la hace una de las más bonitas de la ciudad, su ubicación es perfecta ya que está rodeada de lugares agradables, como terrazas y restaurantes, lo que le da más vida al lugar.

Pero esta no es la única razón por la que debes visitar la Plaza Navona, en realidad, hay muchas cosas que llamarán tu atención, entre algunas de ellas encontramos las actuaciones callejeras, como actos de magia o coreografías de bailes espectaculares, y no importa a qué hora la visites, siempre habrá algo que ver.

Piazza Navona

Será una experiencia muy interesante y divertida, así que no lo dudes y visita la Plaza Navona. A continuación, te mostraremos, qué ver, las fuentes de la plaza Navona, su historia y su dirección, para que no tengas ningún inconveniente y estés bien informado para pasarla fenomenal en Roma.

Qué ver en la Plaza Navona de Roma

La Plaza Navona te ofrece un ambiente bastante movido, en donde podrás pasarla bien. Allí podrás ver diferentes tipos de espectáculos protagonizados por artistas callejeros, o simplemente ir a pasar un rato agradable junto a tu familia, también podrás ir a cualquiera de los restaurantes que la rodean y deleitar tu paladar degustando las mejores comidas y bebidas de la zona. También hay varias terrazas que podrás visitar y tener un rato diferente junto a los tuyos.

Sin embargo, la atracción principal de toda la Plaza Navona son sus fuentes. Esta plaza posee 3 fuentes hermosas que le dan más vida. Estas son conocidas como la Fontana dei Quattro Fiumi, la Fontana del Moro y la Fontana del Nettuno.

Tu visita a Roma no será la misma si no conoces la Plaza Navona, es todo un espectáculo visitarla y así, de esta manera, comprobarás por ti mismo el encanto que tiene y el ambiente agradable que te ofrece este lugar que hace diferente a toda Roma.

Fuentes de la Plaza Navona de Roma

Las fuentes que se encuentran en la Plaza Navona son su punto cumbre de hermosura, a continuación, te damos detalles de cada una de las 3 fuentes que están allí.

Fontana dei Quattro Fiumi.

La Fontana dei Quattro Fiumi o Fuente de los Cuatro Ríos se encuentra ubicada en el centro de la Plaza Navona, esta fue construida en el año 1651. Su diseño está compuesto por 4 estatuas, cada una de estas representan los ríos más importantes para Italia en ese tiempo, el Río Nilo, el Río Danubio, el Río Ganges y el Río de la Plata.

Fontana dei Quattro Fiumi

Además, la fuente está adornada con un obelisco que mide aproximadamente 16 metros, esta formaba parte del Circo de Majencio y fue encontrado en aquella época en la Vía Apia.

Fontana del Moro.

Al principio la Fuente del Moro se conocía como la Fuente del Caracol, esta se encuentra ubicada en la parte sur de la Plaza Navona. La Fontana del Moro fue construida por Giacomo della Porta, aunque tiempo después la perfeccionó Bernini, en donde le agregó al diseño original unos delfines.

Fontana del Moro

Su diseño es extraordinario, así que será un buen recuerdo de Roma conocer esta espectacular obra de arte.

Fontana de Nettuno.

Al igual que la Fontana del Moro, la Fontana de Nettuno fue construida por Giacomo della Porta, sin embargo, no tuvo la misma popularidad que las otras 2, y fue abandonada, no fue sino hasta el año 1873 que Zappalà y Della Bitta culminaron la obra de esta magnífica fuente. Y ya no tuvo nada que envidiarle a las otras 2.

Fontana de Nettuno

Será una experiencia agradable conocer la Fuente de Nettuno y observar cada uno de los detalles que posee en su estructura.

Es todo un placer conocer esta atracción de la Plaza Navona, así que dedica tiempo a hacerlo. Una curiosidad de estas fuentes es que anteriormente en la época de verano se cerraban las tuberías que surtían de agua las fuentes, provocando la inundación del centro de la plaza, convirtiéndose entonces en El Lago de la Plaza Navona, sin embargo esto no lo hacen en la actualidad.

Historia de la Plaza Navona de Roma

La Plaza de Navona fue construida en donde anteriormente se encontraba el Stadium de Dominicano, que fue construido en el año 85. Con el tiempo, empezaron a delimitar el lugar donde se encontraban las ruinas del estado y se edificaron algunas construcciones.

La Plaza se estableció completamente en el siglo XV, con el tiempo la plaza obtuvo su estilo barroco, que conserva hasta la actualidad. A su vez, se construyeron las fuentes que están dispuestas en la plaza y la iglesia en honor a Santa Inés en Agona y el Palazzo Pamphill. En ella, en el año 1650 se celebró una misa del día de Pascua del Jubileo, esta logró que la plaza se convirtiera en un símbolo barroco de toda la ciudad de Roma, dándole auge a la popularidad que adquirió la plaza desde sus inicios.

En la actualidad, la plaza sigue siendo un lugar importante para Roma, por lo que la mayoría de los turistas dedican tiempo a visitarla y conocer su historia.

Dirección Plaza Navona de Roma

Si te diriges a la Plaza Navona y deseas conocer la dirección exacta de ella, a continuación, te la mostramos Piazza Mabonst, 00186 Comune di Roma RM, Italia.

También, te será útil conocer cuáles son algunos de los lugares populares de la zona que están cerca de la plaza y así ubicarte con mayor facilidad, entre ellos están el Área Sacra a unos 496 metros de la Plaza Navona, el Campo dei Fiori aproximadamente a 366 metros de distancia, el Panteón de Agripa a 310 metros, el Palacio Altemps a unos 246 metros y el Museo de Roma a solo 140 metros.

Así, será más fácil llegar hasta la hermosa Plaza Navona, y de esta manera disfrutar de su belleza y encanto.